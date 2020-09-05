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    إنتاج اللقاح الأول سبوتنيك V ضد كوفيد-19

    علماء من بريطانيا يبدون رأيهم في اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

    © Photo / Russian Direct Investment Fund
    روسيا
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    لقاح "سبوتنيك V" (27)
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    سجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 آب/ أغسطس، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

    وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الجاري.

    اختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020
    © Sputnik /
    "لا يمكن لأحد التباهي"... مجلة علمية دولية تحسم الجدل حول اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

    وتوالت ردود الأفعال حول اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، حيث نشر مقال في مجلة "ذا لانسيت" الطبية الرائدة، حول نتائج الدراسات السريرية للمرحلتين الأولى والثانية للقاح الروسي "سبوتنيك V" والتي أكدت سلامته وفاعليته.

    كما قام علماء وخبراء حول العالم أيضا بالتعليق على فعالية اللقاح الروسي، وسنذكر هنا بعضا منها.

    قالت، ناديا حكيم، وهي رئيسة الأكاديمية الدولية للعلوم الطبية ونائبة رئيس الصليب الأحمر البريطاني "أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح الروسي نتائج مذهلة اعترف بها المجتمع الطبي العالمي".

    وتابعت قائلة "ثبت أن اللقاح آمن وفعال دون أي آثار جانبية خطيرة، حيث يستخدم اللقاح الروسي آلية مثبتة تعتمد على الفيروسات الغدانية، والتي تعد حاليًا الآلية الأكثر أمانًا لإدخال الشفرة الوراثية للطفرة الفيروسية في جسم الإنسان".

    وأضافت "تمت دراسة هذا النهج بدقة ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج. تتمتع روسيا بسجل حافل وناجح في مجال تطوير اللقاحات وتظل رائدة العالم في هذا المجال" آملة أن يصبح اللقاح متاحًا في جميع أنحاء العالم قريبًا للمساعدة في وقف الوباء المدمر وتمكين الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

    وقال محمد منير، عالم الفيروسات الجزيئية في جامعة لانكستر البريطانية " استنادًا إلى البيانات المنشورة في مجلة ذا لانسيت، أظهر اللقاح الروسي فعالية وسلامة ومناعة عالية".

    وأردف "هناك ميزات تجعله لقاحا واعدا. وأن فكرة استخدام نوعين مختلفين من الفيروسات الغدانية كناقلات، تتفوق على العديد من اللقاحات الحديثة".

    واستطرد قائلا "يتجنب اللقاح الروسي المشاكل المناعية المرتبطة بحقن اللقاح مرتين أو بجرعة زائدة، ونتيجة لذلك فإن ذلك يعد بداية إيجابية للغاية".

    وعلق، إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينغ البريطانية، على فعالية اللقاح الروسي قائلا " تؤكد الأبحاث في مجلة ذا لانسيت ما تم تحديده مسبقًا والتعرف عليه في ناقلات الفيروسات الغدانية، وهي آمنة بشكل عام وتوفر استجابة مناعية لبروتين فيروس "كورونا" المستجد".

    وأضاف أن "استخدام ناقلات من نوعين مختلفين من الفيروسات الغدانية ينتج مستويات جيدة من الأجسام المضادة وخلايا تائية نشطة".

    وفي 11 آب/أغسطس، حصل لقاح "سبوتنيك-V "من إنتاج مركز غامالي الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية، ليصبح أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم.

    ويمكنكم الحصول على معلومات تفصيلية حول لقاح "سبوتنيك V" في المنصة التكنولوجية للنواقل القائمة على الفيروسات الغدية للإنسان التي استخدمت خلال تطوير اللقاح وغير ذلك من المعلومات التفصيلية، عبر الموقع.

    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
    الموضوع:
    لقاح "سبوتنيك V" (27)
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