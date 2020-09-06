مسابقة WorldSkills Russia هي الأولى في العالم التي تقام فيها المباراة النهائية "عن بعد"

تجري فعاليات بطولة WorldSkills Russia لهذا العام في دورتها الثامنة والممتدة من 6 سبتمبر/ أيلول ولغاية 21 من نفس الشهر ولأول مرة في العالم، عن بعد.

أدى تفشي جائحة "كورونا" الى فرض بعض التعديلات والتغييرات على أشكال العمل في العالم، في الوقت الذي فتحت فيه أبواب جديدة في بعض المجالات والتي شهدت طفرات، كالمنصات الرقمية، حيث شهدت تفاعلا ملحوظا على كافة الأصعدة لتصبح مكانا لعقد الاجتماعات اليومية والرياضة والتفاعل مع الأصدقاء والشركات والمدارس والجامعات والمتاحف عن طريق الانترنت.

ولم تقف بطولة WorldSkills Russia، بعيدا عن تطوير أدوات رقمية جديدة للتدريس والتدريب والمسابقات وتقييم المؤهلات عن بعد.

ومن أجل عدم تأجيل نهائي البطولة الوطنية، تم تطوير وتنسيق نظام العمل عن بعد لأول مرة في نظام المهارات العالمية، والذي يشمل جمع أفضل التقنيات والأدوات التي يمكن للدول الأخرى إدخالها وتطبيقها بالفعل في أنظمتها في تدريب الموظفين وعقد البطولات الوطنية.

وفي نهائيات المسابقة يدخل 130 منافسة ( للفئات العمرية الصغيرة 71 مسابقة)، كما ويشارك في النهائيات أكثر من 2800 شخص، من بينهم متنافسون صغار وأجانب.

© Photo / WorldSkills Russia أحد المشاركين في مسابقة WorldSkills Russia

وعلى سبيل المقارنة في عام 2018 كان هناك 700 شخص، ليزداد العدد في 2019 الى 1500 شخص، كما وسيشارك أكثر من 700 خبير.

وأتاح الشكل الجديد الذي طورته WorldSkills Russia، مشاركة أكبر عدد من المنافسين من جميع أنحاء البلاد، وتعتبر المرحلة النهائية من البطولة الأكبر في روسيا طوال 8 سنوات من عمر المسابقة، كما سيتمكن الجميع من مشاهدة مجريات البطولة من أي بقعة في العالم عن طريق الانترنت.

وستتوزع الكفاءات على 7 مجموعات من المهن، هي: تقنيات البناء والتشييد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإبداع والتصميم، تقنيات الإنتاج والهندسة ، قطاع الخدمات، النقل واللوجستية و مهارات المستقبل.

وسيقام النهائي في الكليات الإقليمية ومراكز المتفوقين المتخصصة والدولية، وستتم بمراقبة من الخبراء الذي سيراقبون مجريات البطولة بطريقة مباشرة وفي الوقت الفعلي لها، مع مراقبة امتثال المشاركين للتعليمات الصارمة للبطولة.

كما وسيتم تقييم أداء المشاركين باستخدام تقنيات عن بعد وعبر الإنترنت، ليتم تقسيم نظام التقييم إلى عدة مراحل، حيث سيتم تقييم أعمال المتسابقين من قبل خبراء في مناطقهم الأصلية أو عن بعد باستخدام التحكم البصري.

ليتم إرسال أي شيء يصعب تقييمه عن بعد، بالبريد السريع الى المركز الرئيسي للمسابقة الموجود في نوفوكزنيتسكي، أو الى أحد المراكز المشاركة في تنظيم المسابقة والمتواجدة في مدينتي موسكو قازان.

كما وستتيح منصة "بطاقة الى المستقبل" فرصة لزوارها لزيارة برنامج خاص عن بعد يعرف بـ"جرب مهاراتك" أو "جرب نفسك في مهنة"، كما ويمكن لأي شخص المشاركة في جولة افتراضية وتجربة مهاراته باستخدام الأنشطة الحديثة عبر الإنترنت كاستخدام محاكيات الألعاب والمهام التفاعلية من الموجهين.

هذا التحول في النظام والاقتصاد الرقمي هو نتيجة جهد تعاوني، ولطالما كانت WorldSkills Russia في طليعة المطورين للأنظمة الجديدة ومنها "العمل عن بعد" والتي شهدت تعاونا ودعما من وزارة التعليم في الاتحاد الروسي وحكومة كوزباس ووكالة المبادرات الاستراتيجية (ASI) بالإضافة لشركاء من 50 شركة رائدة في العالم.

© Photo / WorldSkills Russia أحد المشاركين في WorldSkills Russia

سيستضيف كوزباس ، أحد أكبر أحواض الفحم في العالم، المباراة النهائية لبطولة روسيا الوطنية الثامنة للمهارات العالمية.

حيث توجد شركات الصناعات الثقيلة والتعدين، كما وتشهد كوزباس تطورا كبيرا من خلال إدخال التقنيات الحديثة الى المصانع والتي تلبي أعلى المعايير الدولية، في الوقت الذي تحتاج المنطقة لمحترفين رفيعي المستوى في هذا المجال من الاعمال، لذا فإن إقامة المباراة النهائية للبطولة في هناك تعتبر فرصة ممتازة للشباب للاطلاع على المجموعة الكاملة من التخصصات المطلوبة والمتاحة.

كما وتتيح البطولة للمتسابقين الأجانب فرصة المشاركة والخضوع للتدريب، بالإضافة للمشاركة في مسابقات الكفاءة، وفي هذا الإطار تم التخطيط لإجراء اختبارات للمنافسين من الدول الأوراسية.

يتيح تنسيق المسافة الشخصية الذي طورته WorldSkills Russia إمكانية مواصلة التفاعل الفعال مع البلدان الشريكة على نفس المستوى ، على الرغم من التغيرات العالمية الكبيرة.

وقالت ألينا دوسكانوفا، نائب المدير العام لـWorldSkills Russia للشؤون الدولية، والممثل الروسي في WorldSkills International, WorldSkills Europe ، WorldSkills Asia.

"لقد طورنا دورة كاملة من التقنيات والمعايير الرقمية في نظام التدريب لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه العالم بأسره، وكجزء من نهائي البطولة الوطنية الثامنة، نحدد قادة النظام ونقاط النمو، ونطبق تقنيات رقمية جديدة لتدريب الموظفين، وبعد ذلك نكون مستعدين للانخراط في عمل منظم مع الدول الشريكة من أجل تطبيق أفضل ممارساتنا لتدريب المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، خلال البطولة، نجري برنامجا خاصا للمشاركين الأجانب ليدخلوا في آليات المنافسة وتقييم الكفاءات في شكل جديد".

كجزء من نهائيات البطولة الوطنية الثامنة ، تختبر WorldSkills Russia التقنيات الرقمية المطورة حديثا ليس فقط في مواقعها الخاصة، ولكن أيضا مع البلدان الشريكة، وبالتالي تحسينها وتكييفها مع نظام تدريب وطني واحد أو آخر. وعادة ماتظهر الدول اهتماما كبيرا بالمشاركة في البطولات الوطنية الروسية في المهارات المهنية من أجل تلقي وتنفيذ الأدوات التي تم إنشاؤها في مختبر WorldSkills Russia في نظام تدريب الموظفين الوطنيين. وهكذا ، تعمل WorldSkills Russia على توسيع نطاق ممارساتها على الصعيد العالمي.

في هذا العام، ستكون منصة تبادل الخبرات ودراسة التقنيات الجديدة ، من بين أمور أخرى، سيتم تداولها ومنها برنامج خاص عبر الإنترنت، والذي سيعقده ممثلو WorldSkills Russia مع الشركاء الأجانب والذي سيتم تخصيصه لتنفيذ الحلول الرقمية وعبر الإنترنت لتنظيم المسابقات.

© Photo / WorldSkills Russia أحد المشاركين في WorldSkills Russia

سينضم المشاركون من 40 دولة إلى البرنامج كخبراء ومراقبين مستقلين، و سيتضمن البرنامج: جلسة مخصصة للشكل الجديد للبطولة الوطنية WorldSkills Russia باستخدام الحلول الرقمية والتقنيات عبر الإنترنت، وجولة عبر الإنترنت الى المواقع البعيدة للبطولة حيث تجري المسابقة، وكذلك في مراكز التحكم في المنافسة التدريب على إجراء تقييم مستقل وفقا لمعايير WorldSkills بتنسيق المسافة، وندوات عن التعاون والتفاعل مع الشركاء والشركات الصناعية لتنظيم وإجراء التدريبات والمسابقات عبر الإنترنت، و جلسات حول تنفيذ نموذج المسابقات عن بعد والمسابقات عبر الإنترنت في 7 مجموعات رئيسية من الكفاءات.

الظروف والتطور الحديث ساهم بتحديث نظام التدريب المهني وأدى لخلق مرحلة فريدة من التطور ليس فقط في نظام البطولات ولكن في العمليات التعليمية والعملية وساهم بالتالي في تحفيز نماذج جديدة للتوظيف والوظائف في سوق العمل.

كما ويتزايد تدفق رأس المال البشري في آسيا والدول العربية بشكل كبير ، والواقع الجديد يخلق إمكانية التنقل بعد كل شيء، ويصبح ذلك أسهل بكثير في الشكل الرقمي، في الوقت نفسه، تعد المهارات ذات المستوى العالمي ضرورية للتنقل والتكامل العالمي للقوى العاملة.

وتتمثل إحدى المهام ذات الأولوية لـ WorldSkills Russia في توسيع نطاق معايير WorldSkills وتنفيذها لتصبح قادرة على توفير مثل هذا المستوى من التدريب داخل أي نظام تدريب وطني.