زاخاروفا: موسكو تطالب برلين بالرد الفوري على أسئلة روسيا الخاصة بنافالني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن موسكو تدعو برلين للرد الفوري على استفسارات روسيا فيما يتعلق بحالة المدون الروسي أليكسي نافالني.

موسكو-سبوتنيك.وقالت زاخاروفا، متحدثةً على قناة "روسيا 24" التلفزيونية ": "نحن نحاول، ونفعل ذلك بالفعل مرات عديدة، ومع ذلك ندعو برلين للإجابة السريعة عن الأسئلة ذات الصلة. بعد كل ذلك، إذا كنا نتحدث عن تحقيق، فإننا نسمع بالفعل دعوات من الشركاء في حلف شمال الأطلسي لإجراء تحقيقات دولية، ونداءات إلى المنظمات الدولية، حتى بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن تحقيق، فيجب أن يتم إجراؤه في المستوى القانوني. هذا هو الطريق الذي نسير فيه".

وأعادت زاخاروفا، إلى الأذهان أن الجانب الروسي سلم ألمانيا طلب مكتب المدعي العام الروسي بشأن نافالني في برلين في الـ27 من أغسطس/ آب. وكون أن الطلب جرى إرساله على الفور، فقد توقعت موسكو نفس الرد السريع من العاصمة الألمانية.