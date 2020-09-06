لافروف والرئيس الصربي يناقشان نتائج الاجتماع في واشنطن والمحادثات المقبلة في بروكسل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش، ناقشا اليوم الأحد، عبر الهاتف نتائج الاجتماع في واشنطن والمحادثات المقبلة في بروكسل.

وأشير إلى أن الطرفين أعربا عن التزامهما بالتنمية الشاملة للشراكة الاستراتيجية والحوار السياسي وفقا لاتفاقيات رئيسي البلدين.

وجاء في البيان: "جرى الاطلاع من قبل ألكسندر فوتشيتش، على نتائج الاجتماع في واشنطن والمحادثات المقبلة في بروكسل، وفي سياق ضبط عقارب الساعة بشأن مشكلة كوسوفو، جرى التأكيد على ثبات موقف روسيا لصالح السعي إلى تسوية ثابتة ودائمة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أن الوفد الصربي برئاسة فوسيتش أمضى زيارة استمرت يومين للولايات المتحدة، حيث أجرى مع رئيس وزراء كوسوفو أفدولا هوتي محادثات معلنة من جانب واحد، وبعد ذلك وقع الطرفان اتفاقية تعاون اقتصادي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.