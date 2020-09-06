برلين حول طلب روسيا معلومات تتعلق بقضية نافالني: المسألة تتطلب موافقة الشخص المعني

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، ردا على طلب روسيا معلومات تتعلق بقضية نافالني، إن الإفصاح عن المعلومات الشخصية يتطلب موافقة الشخص المعني.

برلين- سبوتنيك. كما أكد وزير الخارجية الألماني أنه يمكن إرسال المعلومات إلى موسكو لكنها عملية طويلة ومرتبطة بظهور معلومات جديدة.

وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن أمله في ألا تجبر تصرفات روسيا فيما يتعلق بالتحقيق في قضية المعارض الروسي الكسي نافالني، برلين "على تغيير موقفها بشأن مشروع "التيار الشمالي-2".

وأضاف: "تشارك أكثر من 100 شركة من 12 دولة أوروبية في مشروع "التيار الشمالي-2"، نصفهم من ألمانيا".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم 2 أيلول/سبتمبر أن خبراء مختبر وزارة الدفاع أكدوا أن المعارض الروسي الكسي نافالني الذي يتلقى العلاج في مستشفى "شاريتيه" قد تعرض لتسميم بمادة من مجموعة المواد السامة المعروفة بـ "نوفيتشوك".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع اليكسي نافالني، وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس "ليس لدينا ما نخفيه. دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر اليكسي نافالني بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعي له على الفور".