روسيا تصادر 100 طن من السجائر المهربة من الإمارات

قالت وكالة المخابرات المركزية، يوم الاثنين، إن جهاز الأمن الفيدرالي صادر 100 طن من السجائر المهربة التي كانت تُنقل من الإمارات إلى روسيا تحت ستار معجون الطماطم.

وجاء في البيان: "تم اعتراض قناة تهريب منتجات التبغ من الإمارات العربية المتحدة الى روسيا الاتحادية. وتمت مصادرة حوالي 100 طن من منتجات التبغ بقيمة 216 مليون روبل من المبيعات غير القانونية".

تم نقل السجائر عن طريق السفن في خمس حاويات، سعة 20 طنا، تحت غطاء معجون الطماطم. تم توقيف منظم التهريب وفتح قضية جنائية.