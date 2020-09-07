هيئة حماية المستهلك الروسية: التجارب السريرية للقاح ضد كورونا تكتمل في 30 سبتمبر

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو"، آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر أيلول.

وقالت بوبوفا في مؤتمر عموم روسيا للأمراض المعدية: "ركز زملاؤنا على لقاح واحد - لقاح الببتيد، والآن نكمل الجزء الأخير من التجارب السريرية. اليوم الأخير هو 30 سبتمبر".

وأشارت بوبوفا إلى أن أكثر من 0.6% من إجمالي سكان روسيا أصيبوا بالعدوى الجديدة بفيروس كورونا.