وزير الصحة الروسي: تلقيح المتطوعين ضد فيروس كورونا يبدأ هذا الأسبوع

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن تطعيم المتطوعين ضد فيروس كورونا في مرحلة ما بعد التسجيل للبحث سيبدأ هذا الأسبوع.

وقال موراشكو للصحفيين "هذا الأسبوع، سيبدأ تطعيم هؤلاء المتطوعين الذين سيدخلون المرحلة الثالثة من التجربة السريرية. بالتوازي، الأسبوع المقبل، ستبدأ الشحنات الأولى للقاح، صغيرة في الوقت الحالي، لأنه يجب احترام جميع المصالح".

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. أفاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ أب، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز "غامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.