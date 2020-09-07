إخراج المعارض الروسي أليكسي نافالني من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية

وقالت العيادة الألمانية "شاريتيه" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "حالة أليكسي نافالني، الذي يخضع للعلاج في شاريت منذ 22 أغسطس، قد تحسنت. فقد تم إخراج المريض من غيبوبة طبية وفصله عن التهوية الميكانيكية. يتفاعل مع المحفزات اللفظية....من السابق لأوانه تقييم العواقب المحتملة على المدى الطويل لتسممه الشديد".

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli. — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 7, 2020

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعلنت يوم 2 أيلول/سبتمبر أن خبراء مختبر وزارة الدفاع أكدوا أن المعارض الروسي الكسي نافالني الذي يتلقى العلاج في مستشفى "شاريتيه" قد تعرض لتسميم بمادة من مجموعة المواد السامة المعروفة بـ "نوفيتشوك".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع اليكسي نافالني، وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس "ليس لدينا ما نخفيه. دعني أذكر أنه بمجرد أن شعر اليكسي نافالني بتوعك على متن الطائرة، تم اتخاذ تدابير فورية من هبوط اضطراري للطائرة وكانت سيارة إسعاف تنتظره في المطار، والتي نقلته على الفور إلى المشفى وهناك تم وضع جهاز تنفس اصطناعي له على الفور".

يذكر أن تم نقل نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 أغسطس بعد مرضه على متن الطائرة.

وبناء على نتائج الفحوصات، أطلق أطباء أومسك التشخيص الرئيسي على الاضطرابات الأيضية، لكن وفقا لأطباء أومسك لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.