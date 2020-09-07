صحيفة ألمانية: روسيا محصنة ضد العقوبات الغربية

يرى كبير محرري صحيفة "دي ويلت" الألمانية الاقتصادية، هولغر تسشيبيتز، أن روسيا محصنة ضد العقوبات الغربية.

وقال هولغر تسشيبيتز في مقاله: "إن السياسيين الغربيين يبحثون إمكانية فرض عقوبات اقتصادية مشددة جديدة على روسيا، ولكن وضع روسيا الاقتصادي تغير إلى حد كبير منذ أن بدأ الغرب يفرض عقوباته على روسيا".

وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبير الاستراتيجي كريس فيفير، أن روسيا تملك الآن خامس أكبر احتياطي نقدي في العالم، بينما يأتي ترتيبها سادسا في ذيل ترتيب الدول من حيث حجم الدين العام وهو ما يضعها في موقع جيوسياسي محصن.

وأضافت الصحيفة أن احتياطي روسيا من النقد الأجنبي ارتفع إلى حد كبير في الفترة الأخيرة ليبلغ 600 مليار دولار، وتحققت الزيادة غير المسبوقة في ظل العقوبات الغربية.

ويعود سبب نجاح روسيا في المجال الاقتصادي، في رأي الصحفي الألماني، إلى سياسة الرئيس فلاديمير بوتين الاقتصادية الهادفة إلى زيادة الاحتياطي النقدي وتجنب المديونية المفرطة وإعادة هيكلة الاحتياطي لتقليل حصة الدولار الأمريكي وزيادة حصة الذهب.

وأشار الصحفي الألماني إلى أن الزيادة، التي حققتها خزينة الدولة الروسية في هذا العام بلغت ما قيمته 47 مليار دولار، مع العلم أن نحو ثمانية وثلاثين مليارا منها حصة الذهب.