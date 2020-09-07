خبير روسي: خروج نافالني من الغيبوبة يؤكد عدم "تسميمه" بمادة نوفيتشوك

أكد الخبير الروسي ليونيد رينك، الذي شارك بشكل مباشر في تطوير "نوفيتشوك"، أن خروج أليكسي نافالني من الغيبوبة يشير إلى أنه في حال افترضنا تسميمه، لم يتم استخدام نوفيتشوك.

موسكو-سبوتنيك. وقال رينك لوكالة "سبوتنيك": "أستبعد تسممه، لأنه لا توجد أعراض. ولكن حتى لو تم استخدام جرعة أقل بـ 400 مرة من الجرعة المميتة ، فإنه سيخرج من غيبوبة، لكن حدقة عينيه ستبقى منقبضة، ولم تكن هناك مثل هذه الأعراض".

وأعلنت العيادة الألمانية التي يعالج فيها المعارض الروسي أليكسي نافالني تحسن حالته الصحية وإخراجه من العناية المركزة.

وقالت العيادة الألمانية "شاريتيه" في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "حالة أليكسي نافالني، الذي يخضع للعلاج في شاريت منذ 22 أغسطس، قد تحسنت. فقد تم إخراج المريض من غيبوبة طبية وفصله عن التهوية الميكانيكية. يتفاعل مع المحفزات اللفظية....من السابق لأوانه تقييم العواقب المحتملة على المدى الطويل لتسممه الشديد".