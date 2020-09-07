مقاتلة روسية ترافق طائرة استطلاع بريطانية فوق بحر بارنتس

قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29" بمرافقة طائرة استطلاع بريطانية فوق بحر بارنتس بعيدا عن الحدود الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في السابع من شهر سبتمبر/أيلول، قامت قوات السيطرة على المجال الجوي فوق بحر بارنتس التابعة لقوات الدفاع

الجوي للأسطول الشمالي برصد هدف يقترب من الحدود الروسية. وقد قامت مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بالتحليق للتعرف عليه ومنعه من انتهاك الحدود الروسية".

وتابع البيان: "قام طاقم المقاتلة بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية البريطانية، ورافقها فوق بحر بارنتس. وبعد ابتعاد الطائرة الأجنبية عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى قواعدها".