"بدلا من نشاطاته الاستفزازية"... روسيا تدعو الناتو للتعاون في محاربة الإرهاب

اكد رئيس "حركة عموم روسيا لدعم الأسطول"، ميخائيل نيناشيف، أن نشاط الناتو أقصى شمال روسيا يجب ان يعتبر استفزازًا ضدها، وانه من الأفضل للحلف ان يحارب الإرهاب العالمي جنبًا إلى جنب مع موسكو بدلا من ذلك.

وقال نيناشيف، لوكالة "سبوتنيك": " فقدان المبادئ التوجيهية لدى سياسة الناتو يؤدي الى حقيقة أنه بدلا من القتال جنبا إلى جنب مع روسيا ضد الإرهاب العالمي في الشرق الأوسط، ووقف توسع منطقة القرصنة في خليج عدن ومناطق أخرى، فإنهم يدفعون بحاريهم وطياريهم العسكريين إلى زيادة مناطق الاستفزازات على طول الحدود الروسية".

وأضاف أن "هناك مزايا لسلوك الناتو هذا بالنسبة لروسيا".

وأكمل "هذه الأساليب كاقتراب الطيارين العسكريين التابعين للناتو من حدودنا البحرية أو الجوية تحث جيشنا ونظام الدفاع والأمن الوطني بأكمله على العمل بجدية أكبر وأكثر احترافًا. وبالتالي فهي تساهم في زيادة التدريب القتالي لجميع مكونات القوات المسلحة الروسية".

وذكر بأنه في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يتصرف حلف شمال الأطلسي بهذه الحدة حتى أن سفن دول الحلف قامت بزيارات ودية إلى قاعدة الأسطول الشمالي الروسي في خليج كولا.

وعن النرويج قال رئيس "حركة عموم روسيا لدعم الأسطول": " بالتاكيد لا يعجبنا سلوك جارتنا النرويج، لأن النرويج تحت ذرائع أسطورية تدعو السفن الأمريكية إلى قواعدها كنقاط تموضع مؤقتة لها. نحن كنا دائما على استعداد وحاولنا تطوير علاقات حسن الجوار مع النرويج. هي جارتنا لكن سلوكها ليس ودودا".

هذا وأعلنت البحرية البريطانية، في وقت سابق، عن عملية وشيكة تشمل فرقاطتين بريطانيتين ومدمرة أمريكية وفرقاطة نرويجية وطائرة دورية دنماركية، لإجراء مناورات دول الناتو في الدائرة القطبية الشمالية.