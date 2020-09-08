مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقشان استئناف المفاوضات

أصدر الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومصر بيانا مشتركا بشأن استئناف المفاوضات بخصوص إنشاء منطقة تجارة حرة في الخريف، وذلك عقب اجتماع بين وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوروبية أندريه سلبنيف والسفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر.

وجاء في البيان: "اقترح أندريه سلبنيف استئناف عملية مفاوضات كاملة ، توقفت بسبب الوباء. وفي وقت سابق، كان من المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات في موسكو، وتم التوصل إلى اتفاق مماثل مع وزير التجارة والصناعة المصري نيفين جامع".

من جانبه أشار إيهاب نصر إلى أنه من المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في المستقبل القريب ، ووعد بالمساعدة في ضمان إجراء المفاوضات شخصيًا.

وأشار سلبنيف خلال الاجتماع، إلى أنه في الجولات السابقة، أحرز الطرفان تقدما ملحوظًا في عملية الاتفاق على مسودة الاتفاقية. على وجه الخصوص هناك بالفعل اتفاقيات في مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون الجمركي وتبسيط الإجراءات، وقضايا التجارة في السلع، فضلا عن تدابير الصحة والصحة النباتية والبيطرية".

وشدد الوزير على أنه "من الضروري التوصل إلى اتفاق طموح سيسمح للأعمال التجارية ليس فقط بزيادة تبادل التجار، ولكن أيضا لتوسيع الوصول إلى أسواق البلدان الثالثة، وفي مقدمتها الدول الأفريقية. وينطبق هذا أيضا على اللوائح والتعريفات".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال المؤتمر الدولي "حوار رايسينا"، في العاصمة الهندية نيودلهي، مطلع العام الجاري، إن المفاوضات ستستمر حول عملية توسيع التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، مؤكدا إجراء مفاوضات مع إسرائيل ومصر بخصوص توقيع اتفاقية حول منطقة تجارة حرة.