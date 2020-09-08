بوتين حول مكانة المرأة الروسية: مستقبل البلاد يعتمد على نشاطها وهي تحظى باهتمام خاص

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المرأة في روسيا تحظى باهتمام واحترام خاصين، مؤكدا أن مستقبل البلاد بأكمله يعتمد على إشراكها في حياة اجتماعية وعلمية وإبداعية نشطة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا" عبر تقنية الفيديو، بعد أن ناشدت إحدى المشاركات، النساء بأن يثقن بأنفسهن ويشاركن بمثل هذه المسابقات "أنا أؤيد بشدة ما قيل للتو. في الواقع هذا نداء صحيح وفي الوقت المناسب جدًا للجمهور النسائي. تتمتع المرأة في بلدنا دائمًا باهتمام خاص واحترام خاص".

وأضاف بوتين، أن إشراك المرأة في الحياة الاجتماعية والعلمية النشطة والعمل الإبداعي "مصدر مهم للغاية للبلد بأسره في المستقبل"، وهو أمر مهم لنجاح روسيا.

وأطلق الكرملين عام 2017 مسابقة "قادة روسيا" لقياديين من الجيل الجديد في روسيا بهدف الكشف عن الأشخاص الواعدين إداريا ممن يتمتعون بمواهب متطورة من القدرات الإدارية ودعمهم فدراليا.