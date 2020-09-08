لافروف يرأس وفد روسيا للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انتهاء مشاركة بوتين

يرأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفد بلاده إلى الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد انتهاء مشاركته فيها عبر الفيديو، يرأس الوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في القرار المنشور على بوابة المعلومات القانونية: "اعتماد التشكيل التالي لوفد روسيا الاتحادية المشارك في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية كرئيس للوفد، قنسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية كعضو في الوفد، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية كعضو في الوفد.

بالإضافة إلى ذلك، بعد انتهاء مشاركة رئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو، توكل مهام رئاسة الوفد لسيرغي لافروف.

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في الثاني من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الـ 22 من سبتمبر/أيلول.