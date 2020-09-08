روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مصر

أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي "روس أفياتسيا"، الثلاثاء، أنه يمكن لشركات الطيران الروسية والأجنبية بدء رحلات منتظمة إلى مصر والإمارات وجزر المالديف، اعتبارًا من تاريخ اليوم 8 أيلول/ سبتمبر.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان الوكالة: "وفقًا لقرار الحكومة الروسية، اعتبارًا من 8 أيلول/ سبتمبر، يمكن لشركات الطيران الروسية والأجنبية المحددة بدء تسيير رحلات منتظمة من وإلى القاهرة (مصر) بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا".

وأضافت أيضًا أنه يمكن تسيير الرحلات إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) بمعدل رحلتين في الأسبوع، وماليه (جزر المالديف) بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بداية من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

وأوضحت في بيانها أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لفيروس كورونا من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول لموسكو.