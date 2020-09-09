تعاون روسي فنزويلي بخصوص لقاح "سبوتنيك V"

قال السفير الروسي في كاراكاس، سيرغي ميليك باغداساروف، إن روسيا وفنزويلا تعملان بنشاط على القضايا التقنية للإطلاق المبكر لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V".

وشدد باغداساروف على أنه "فيما يتعلق بالمواعيد المحددة لبدء الإنتاج (المشترك)، فإن التنبؤات شيء غير مرغوب فيه. وأود أن أشير إلى أن كلا الجانبين لديهما رغبة كبيرة في الحصول على نتائج ملموسة من التعاون الثنائي".

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستصل إلى بلاده خلال شهر أيلول /سبتمبر الحالي.

وأضاف مادورو أنه ينوي مع إدارة اللجنة الوطنية للانتخابات بحث إمكانية تطعيم كل المرشحين باللقاح خلال الانتخابات المرتقبة لأعضاء الجمعية الوطنية وذلك من أجل إجراء السباق الانتخابي، الذي من المتوقع أن يشارك فيه 14.4 ألف شخص، بشكل هادئ.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من يوم الجمعة الفائت، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية.