بوغدانوف يبحث مع عضو منظمة التحرير لقاء فلسطيني جديد في موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، الترتيبات لعقد لقاء فلسطيني - فلسطيني جديد في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: " جرى خلال ا لمباحثات مناقشة مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء نتائج اجتماع 3 أيلول/سبتمبر الذي عقده قادة جميع الأحزاب والحركات الفلسطينية الرئيسية. وفي هذا الصدد، أولي اهتمام خاص للتحضير لعقد اجتماع جديد بين الفلسطينيين في موسكو من أجل تعزيز تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس القوانين الدولية المعترف بها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قد بحث، خلال زيارته إلى سوريا يوم الاثنين، مع ممثلي المنظمات الفلسطينية في دمشق، تنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو.

وصرح مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، يوم الثلاثاء، أن موسكو أبدت استعدادها لاستضافة حوار فلسطيني شامل نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين في الجبهة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في دمشق.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن روسيا تعول على إجراء لقاء جديد مع ممثلي الأحزاب والحركات الفلسطينية عندما يتحسن الوضع الوبائي.

واستضافت موسكو، في شباط/فبراير 2019، الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية بمشاركة 12 فصيلا فلسطينياَ، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين. ويأتي كل ذلك على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعداد ما يسمى بصفقة القرن التي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.