نائب عمدة موسكو: بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو

قال مدير معهد غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، إن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا، كجزء من دراسات ما بعد التسجيل للقاح الروسي، سيبدأ في موسكو، كما هو مخطط، اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول، وسيتم تسليم عقار اللقاح نفسه إلى عيادات ومستشفيات العاصمة بحلول نهاية الأسبوع.

أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، بدء تطعيم سكان موسكو، في إطار دراسة ما بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت راكوفا، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم هو يوم مهم ليس فقط للمدينة، ولكن للبلاد أجمع. كجزء من دراسة ما بعد التسجيل، بدأ التطعيم ضد (كوفيد-19) لأول مواطنين في موسكو. سيسمح لنا ذلك بالاقتراب من اللحظة التي سيكون فيها اللقاح متاحًا للجميع. تم تطعيم أول المشاركين في الدراسة اليوم".

وأضافت، أنه سيتم إعطاء اللقاح على مرحلتين. في المرحلة الأولى سيتم إعطاء المكون الأول من اللقاح للمتطوعين، وبعد 21 يومًا المكون الثاني. يختلف المكونين بالمواد الفعالة المضمنة في تركيبتهما، وتم فعل ذلك لتعزيز مناعة الجسم.

وأوضحت نائب العمدة أن "عدد المتقدمين يتزايد يوميا، حيث يمكن أن نلحظ الحماس لديهم. وقد تقدم بالفعل أكثر من 35 ألف مواطن من سكان موسكو، وتجري دراسة اللقاح ضد الفيروس الآن في العاصمة في ست مؤسسات طبية، وسيرتفع عددها في المستقبل إلى 20 مؤسسة".

وتدعو الحكومة في موسكو ومركز "غامالي" للبحوث ووزارة الصحة الروسية، سكان العاصمة للمشاركة في التجربة السريرية بعد تسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتمت دعوة 40 ألف شخص للتطعيم المجاني.

يُذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت - في وقت سابق - اللقاح الأول في العالم ضد فيروس كورونا (سبوتينك - V) بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.