الكرملين: تعليق لقاح "أكسفورد" يؤكد ضرورة العمل على حزمة لقاحات كما هو الحال في روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح له اليوم الأربعاء، بأن تعليق التجارب السريرية للقاح البريطاني الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أكسفورد"، يدل على الحاجة الماسة للعمل على تطوير حزمة لقاحات بنفس الوقت، كما هو الحال في روسيا.

وقال بيسكوف، عندما سئل عما إذا كانت روسيا لديها مخاوف بشأن لقاحها: إن "هذه الحالة مع الشركة التي ذكرتها (الشركة البريطانية) تؤكد مرة أخرى على أهمية وجود لقاحات متعددة في كل بلد".

وأضاف بيسكوف: "هذا يضمن نتائج اختبار أكثر موثوقية"، بعد تعليق التجارب على اللقاح البريطاني بسبب تعرض أحد المشاركين في التجارب لتأثيرات سلبية.

وحول الفروقات بين اللقاحين الروسي والبريطاني، أشار بيسكوف إلى أنه "من الجدير بالذكر أن اللقاح (اللقاح الروسي) الذي هو الآن في المرحلة النهائية من الاختبار (سبوتنيك V) هو لقاح بشري، بينما عندما نتحدث عن لقاح (أسترازينيكا) فهو لقاح مطبق على القرود".

وأضاف بيسكوف: "يعتقد علماؤنا أن اللقاح البشري أكثر موثوقية، وحتى الآن كل شيء يسير على ما يرام".

أوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة "أوكسفورد" تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في بريطانيا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

وكان اللقاح قد دخل المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في أغسطس/آب في الولايات المتحدة كما تم اختبار اللقاح سابقا في البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الشركة، إن "عملية التحقق الروتينية" أدت إلى تعليق الاختبار. وبحسب قوله، فإن "أسترا زينيكا" "تعمل على الإسراع في دراسة الأمر من أجل تقليل التأثير المحتمل على توقيت الاختبارات". وبحسب المتحدث، فإن تعليق الاختبارات "روتيني" وضروري في مثل هذه الحالات.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر أنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة.