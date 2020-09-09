روسيا تخصص ملايين الدولارات للأطفال

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على مرسوم يخصص أكثر من 11 مليون دولار (8,5 مليار روبل) للآباء العاطلين عن العمل الذين لديهم أطفال.

وجاء في بيان الوزارة: "هذا يعد أحد الإجراءات الداعمة تحت ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد". وقال موقع الحكومة: "ستوفر المدفوعات دعمًا اجتماعيًا إضافيًا لنحو 2.8 مليون مواطن معترف بهم على أنهم عاطلون عن العمل ولديهم أطفال دون سن 18 عاما. وسيتم تخصيص الأموال لهذه الأغراض (8.5 مليار روبل) من الميزانية الفيدرالية".

وجاء في نص المرسوم "اتخذت الحكومة قرارا في سبتمبر/ أيلول بدفع 3 آلاف روبل (40 دولار تقريبا) كتعويض عن البطالة لكل طفل قاصر".

وأصبح مقدار الحد الأقصى لإعانات البطالة 12130 روبل (160 دولار تقريبا) لكل طفل حتى نهاية عام 2020.

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، سابقا، انخفاض معدل البطالة في روسيا في شهر فبراير/ شباط 2020، إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.7% في شهر يناير/ كانون الثاني.