احتجاجا على تصريحات برلين... استدعاء سفير ألمانيا إلى وزارة الخارجية الروسية... فيديو

وصل السفير الألماني لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، إلى وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، وتم استدعاؤه بعد تصريحات برلين حول وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني.

في وقت سابق، قال وزير خارجية، سيرغي لافروف، إن برلين تظهر موقفًا غير مقبول على الإطلاق تجاه المطالب والطلبات القانونية من موسكو بشأن الوضع مع نافالني.

يذكر أن نائب المستشارة الألمانية أكد في وقت سابق، أن نافالني تم تسميمه باستخدام مادة نوفيتشوك، ولم تستند التصريحات على بيانات طبية تؤكد هذه الاستنتاجات.

وكانت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، دعت، موسكو إلى التحقيق بالحادث المتعلق بنافالني، قائلة: "ليس من الجيد ببساطة أن ننفي بأنه تعرض للتسميم وننكر الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وحيادي وشفاف في محاولة الاغتيال هذه"، مضيفة بأنه يتعين على السلطات الروسية التحقيق بشكل كامل مع المسؤول عن "هذه الجريمة ... التي ارتكبت على الأراضي الروسية".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس/آب الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين. بناءً على نتائج الفحوصات، قال أطباء أومسك إن التشخيص الرئيسي هو اضطراب الأيض، والذي تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم. لم يتضح بعد سبب ذلك، لكن وفقًا لأطباء في أومسك، لم يتم العثور على سموم في دم نافالني وبوله.

بعد ذلك، تم نقل المعارض بالطائرة إلى ألمانيا، حيث يخضع للعلاج في مستشفى "شاريته" العريق. وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الحكومة الألمانية، نقلاً عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من فئة المواد الحربية السامة "نوفيتشوك". وفي هذا الصدد، أعلن الكرملين أن برلين لم تبلغ موسكو باستنتاجاتها، وأكدت الخارجية الروسية أن روسيا تنتظر ردا من ألمانيا على طلب رسمي بشأن وضع نافالني.