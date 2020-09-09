الصحة الروسية تؤكد متابعة حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" من خلال تطبيق يعالج بياناتهم

أكدت وزارة الصحة الروسية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الوزارة والجهات الصحية الروسية تقوم بمراقبة حالة الموطنين الذين تلقوا اللقاح من خلال تطبيق خاص يجمع البيانات الخاصة بكل مواطن ويقوم بمعالجتها ومراقبتها.

قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية، في بيان خاص للصحفيين اليوم، إن التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للمواطنين من الفئات الأكثر تعرضا للخطر في روسيا سيبدأ في المستقبل القريب.

ونوهت الوازرة في بيانها، إلى أن الكوادر الطبية الروسية تتابع حالة المواطنين الذين يتلقون جرعات اللقاح، مؤكدة أنه: "بمساعدة تطبيق خاص، ستتم مراقبة حالة المواطنين من الفئات المعرضة للخطر، وسيبدأ تطعيمهم في إطار التداول المدني (للقاح) في الأقاليم الروسية في المستقبل القريب، وسيتم أيضًا تضمين بيانات عن حالاتهم في نظام معلوماتي فيدرالي وسيعرض على الحكومة".

وبينت الوزارة أنها "ستستخدم هذه الطريقة (التطبيق الخاص) لرصد الحالة الصحية للأشخاص الذين تم تلقيحهم لأول مرة في العالم".

أوضح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أنه "سيوفر استخدام تطبيقات الهاتف المحمول جمع المعلومات والبيانات حول الحالة الصحية لكل شخص، بعد إعطاء اللقاح، وستجمع المعلومات في قاعدة بيانات اتحادية واحدة توفر بيانات دقيقة حول حالة عشرات الآلاف من الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى حالة 40 ألف متطوع مشارك في التجارب السريرية، والتي تجرى وفقا للمعيار الذهبي".

وأكد الوزير أن هذه البيانات تساهم في تتبع المعلومات الخاصة بكل مريض بشكل دقيق، وأنها "ستجعل من الممكن الحكم بشكل (لا لبس فيه) على سلامة وفعالية اللقاح الجديد وإزالة كل التكهنات المحتملة حول هذا الموضوع".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.