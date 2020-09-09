سفير ألمانيا يغادر مبنى وزارة الخارجية الروسية دون تعليق... فيديو

خرج سفير ألمانيا، غير أندرياس فون غاير، بعد اجتماع دام ساعتين تقريبا، من مبنى وزارة الخارجية الروسية، وغادر دون تقديم أي تعليق لوسائل الإعلام.

وقالت وزارة الخارجية، إنها وجهت احتجاجا حاسما وإنذارا للسفير الألماني بخصوص الاتهامات تجاه روسيا حول حالة نافالني الصحية، وأضافت أن عدم إرسال ألمانيا للبيانات المطلوبة سيقيم وكرفض السلطات الألمانية لإثبات الحقيقة.

وتم استدعاء الدبلوماسي إلى الوزارة بعد أن أدلى مجلس وزراء ألمانيا الاتحادية بتصريح مفاده أن نافالني قد تعرض لمادة سامة من نوع نوفيتشوك، ودعت ألمانيا وشركاؤها روسيا لـ"تقديم إجابات" حول الأمر وقالوا إنهم سيفكرون في تنفيذ تدابير ضد موسكو.

وأشار الجانب الروسي إلى أنه مهتم بالتحقيق في الواقعة، لكنه لم يتلق بعد ردًا على الطلب المرسل إلى ألمانيا. وتعتقد وزارة الخارجية الروسية أن المهمة الرئيسية للحملة المناهضة لروسيا فيما يتعلق بحالة نافالني ليست العناية بصحته، وإنما إصدار العقوبات. وقال وزير الخارجية رئيس السلك الدبلوماسي الروسي، سيرغي لافروف، إن برلين تظهر موقفًا غير مقبول على الإطلاق تجاه المطالب والطلبات القانونية من موسكو بشأن الوضع مع نافالني.