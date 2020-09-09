برلماني روسي: اقتراح مجلس أوروبا إنشاء هيئة للتحقيق في حقوق الإنسان في بيلاروسيا غير مقبول

وصف رئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نائب رئيس الدوما (مجلس النواب)، بيوتر تولستوي، الاقتراح في مجلس أوروبا بإنشاء هيئة دولية للتحقيق في الوضع في بيلاروسيا، بأنه غير مقبول.

موسكو - سبوتنيك. وعلّق تولستوي على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا عقب اجتماع لجنة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المعنية بالقضايا القانونية وحقوق الإنسان: "يدعو معدو الوثيقة إلى إجراء انتخابات جديدة، لتقديم المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، ويقترحون أيضاً إنشاء هيئة تحقيق دولية لجمع المعلومات والأدلة عن الانتهاكات في بيلاروسيا".

وأشار تولستوي إلى أن "تطلعات الأوروبيين في جمع بعض المعلومات والأدلة، ومعاقبة أي شخص، وحتى أكثر من ذلك لإنشاء هيئة دولية، غير مقبولة ومشينة".

في وقت سابق، أعرب مجلس أوروبا عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا، وعرض مساعدته في تطبيع الوضع. وفي بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، قالت الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش-بوريتش إن "التقارير عن اضطهاد أعضاء المجلس التنسيقي مقلقة للغاية، وكذلك استئناف اعتقال ممثلي المجتمع المدني والمشاركين العاديين في المظاهرات".