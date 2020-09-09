مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" ، اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" فوق البحر الأسود.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، أن وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق البحر الأسود رصدت هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف إلى مسافة آمنة للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.