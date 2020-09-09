بوتين: منظمة شنغهاي تستجيب بسرعة للتحديات بما فيها السياسية والاقتصادية بسبب "كورونا"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول منظمة شنغهاي للتعاون تستجيب بسرعة للتحديات الحادة الجديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية والتجارية والاقتصادية لجائحة كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع مع وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون عقد في شكل مؤتمر فيديو: "لقد أثبتت منظمة شنغهاي للتعاون من الناحية العملية قدرتها على الاستجابة بسرعة للتحديات الحادة الجديدة الناشئة".

وأضاف أنه "بناءً على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح"، تسعى الدول الأعضاء في المنظمة إلى "البحث المشترك عن حلول للقضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي"، وذلك بتنسيق وثيق للسياسة الخارجية، بما في ذلك في الأمم المتحدة والصيغ الدولية الأخرى.

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزيا وأوزبكستان.

وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة شريك.