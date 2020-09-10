بيسكوف: روسيا تحترم قرار صربيا تعليق التدريبات العسكرية مع جميع الدول

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تحترم قرار صربيا إلغاء أي مناورات عسكرية مشتركة مع دول أخرى لمدة ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين "نحن نحترم قرار السلطات الصربية". ورد بـ "لا" على سؤال عما إذا كانت موسكو تربط قرار بلغراد بضغط الغرب.

ووفقا له، فإن هذا الموضوع "لم يناقش بل تم التطرق إليه" خلال محادثة هاتفية بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وألكسندر فوسيتش.

قررت الحكومة الصربية، يوم الأربعاء، تأجيل المشاركة في التدريبات العسكرية مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي والصين والغرب لمدة ستة أشهر.