"تمنيات تستعصي على التطبيق".. رد قوي على قلق أمريكي حيال الدور الروسي في الشرق الأوسط

تسعى وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعبير عن أمنيات ومخططات لم يقدر لها أن تحقق النجاح.

قال ذلك السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في قناته عبر "تيلغرام" تعقيبا على كلام مساعد وزير الخارجية لأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جاريد كوشنر.

وكان الدبلوماسي الأمريكي قد عبر عن قلقه من "المشاركة الروسية" في النزاع الليبي، وزعم أن "السماح لروسيا بدخول سوريا خطأ كبير".

وتصدى السيناتور الروسي بقوة لهذه الادعاءات، منوها إلى أن السماح أو عدم السماح أمر لم يكن بوسع الولايات المتحدة حسمه. فقد فعلت روسيا ما يجب أن تفعله، ولم تملك الولايات المتحدة شيئا لمجابهة ما فعلته روسيا.

ومدت روسيا يد العون إلى سوريا لتساعدها على مكافحة الإرهاب، ولفت السيناتور بوشكوف إلى أن "روسيا فعلت ذلك بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة وعلى الرغم من أنفها"، مشيرا إلى أنه "يجب على واشنطن اليوم ألا تتظاهر بأن بمقدورها أن تمنع ذلك".