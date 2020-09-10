قانون روسي جديد يسهل الحصول على الجنسية والعمل

أعلنت، فالنتينا كازاكوفا، وهي مديرة قسم قضايا الهجرة بوزارة الشؤون الداخلية الروسية، إن وزارة الشؤون الداخلية الروسية أعدت وتناقش بالفعل مشروع قانون فيدرالي جديد من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية وتوظيف الأجانب.

وقالت كازاكوفا خلال مؤتمر صحفي عقد في وكالة "روسيا سيغودنا" للأنباء: "مع مراعاة تعليمات الرئيس الروسي... تعمل وزارة الداخلية، مع الهيئات التنفيذية الفيدرالية، اليوم على تطوير مشروع قانون اتحادي جديد تمامًا بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب"، مشيرة إلى وجود الكثير من التغييرات في نظام الإقامة في روسيا، كما سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق.

وأضافت "في حال دخل المواطن الأجنبي إلى روسيا بهدف العمل، فسيكون قادرًا على إعداد جميع المستندات ببساطة وجميعها ستكون إلكترونية... نتجه نحو المستندات الإلكترونية".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنه سيتم تبسيط معظم إجراءات توظيف الأجانب في روسيا، حيث يوجد الآن أكثر من 30 خيارًا لجذب المواطنين الأجانب للعمل.

وقالت "نعتزم التخلي عن تصاريح الإقامة المؤقتة، الموجودة الآن. حيث يجب أولاً الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة، ثم تصريح الإقامة الدائمة، وبعد ذلك، إذا رغب الشخص يمكنه التقديم للحصول على الجنسية".

ويشار إلى أنه تمت الموافقة على المشروع في "القراءة الأولية"، وتنتظر وزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي الآن التعليقات والاقتراحات على المفهوم المطور للقانون الجديد.

ويمكن أن يظهر القانون الجديد في عام 2021 ويتم عرضه على مجلس الدوما لمناقشته.