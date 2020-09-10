وفاة عارضة أزياء روسية أثناء إجازتها في إيطاليا... صور

وكتبت والدة فيدوروفا في صفحتها على الانستغرام : "غرقت ابنتي البالغة من العمر 33 عامًا، بعد انقلاب القارب، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذها. لقد أحبت البحر كثيرًا، لكنه أخذها بعيدًا عني. لا يسعني إلا أن أقول لها وداعًا".
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Дорогие друзья! Погибла моя дочь , 33 года, утонула в результате несчастного случая , большая волна , перевернулась лодка, на которой она была и доченька моя плыла , но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу только , если вы мне поможете. Она лежит и ждёт меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите , кто сколько может. Моя карта Сбербанка 2202 2009 9047 2613 . Моя благодарность всем откликнувшимся . #горе #прошупомогите#утонула #безутешноегорематери
ووفقا لوسائل إعلام روسية، استأجرت فيودوروفا وصديقها قاربًا مطاطيًا وتوجها في رحلة بحرية حيث قررت غالينا السباحة، وفجأة غطتها الأمواج وقلبت القارب.
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Благодарю всех откликнувшихся за помощь в сборе денег! Их хватит на билет мне туда. Хочу вам немного рассказать о себе и о доченьке моей Галине. Мои дети выросли без папы. Гале было 2 года , старшей дочке 4. Галя больше пострадала от того, что рядом не было родного отца. В детстве я оберегала их , их психику, Галя радовала нас своими стихами , в 9 лет она стала победительницей конкурса Золотое перо в Казани . Первая ее поездка была в 9 лет - на теплоходе по реке Волга, где проходил конкурс. После этой поездки и победы , она стихи полились из неё. Со временем была собрана книга в местной центральной библиотеке, но на издание не не нашлось денег. Книга (макет)у меня лежит . Детские мысли обо всем. Я буду писать не стихи здесь позже. После окончания школы мои дети поехали в Уфу сами, ничего мне не сказав. Да, проучились мои дети в одном классе , хотя разница у них почти два года, Галя с шести лет . Уехали в Уфу без денег, без одежды зимней, без родственников там. Но смогли как я до сих пор не знаю, наверно накопили денег, сняли комнату у бабушки . Мы с моей мамой плакали , нет ни сапог, ни зимней одежды... я пошла в банк , взяла кредит , они смогли купить себе одежду и сапоги. Через год я присоединилась к ним, чтобы помочь им в получении высшего образования. Устроилась на две работы, потом и третью нашла. Слава Богу! Работа шла сама ко мне в руки. Мы смогли вместе, мы с этим справились ! Родился мой внук. На фотографии мы все вместе. В Уфе Галя окончила модельные курсы, получила диплом и диплом журналистка в вузе. Галя мечтала о работе в Москве, журналистом у троиться было невозможно. Работала продавцом в магазине, в салоне, где продают автомобили, позвала меня в Москву. Вместе мы снимали жилье и работали. Дочь пыталась вырваться из нищеты. Познакомилась с вегетарианцами и я стала тоже вегетарианкой. Для нас открылась интересная жизнь. Галя взяла кредит и поехала на Байкал, разделять мусор, где более 29 лет молодежь со всего мира спасают озеро для будущих поколений. Видя фотографии , как они работали там среди грязи и опарышей, разделяя мусор, я плакала. После этой поездки моя доченька поверила в волшебство нашего мира, что она ни загадывала, все у неё получалось
وحاول صديقها العثور عليها، لكنه لم يستطع، وتم العثور على الجثة بعد حوالي ساعة من الزمن.
وفقًا لوالدة المتوفاة، كانت فيدوروفا تعمل في مجال عرض الأزياء في مدينة أوفا الروسية، ثم انتقلت للعمل في باريس.
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