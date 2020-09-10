موسكو: على ألمانيا بذل جهود من أجل تسوية قضية نافالني عن طريق الحوار مع روسيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن بلاده ستصر على أن تقوم ألمانيا بجهود لتسوية الوضع حول قضية المدون الروسي أليكسي نافالني عن طريق الحوار.

موسكو - سبوتنيك. وقال شولغين في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "سنصر على أن تفي ألمانيا كدولة مسؤولة ومشاركة في معاهدة الأسلحة الكيميائية بالتزاماتها، وأن تبذل جهودا من أجل توضيح وتسوية كل المسائل المتعلقة بتأكيداتها التي تزعم تسميم أليكسي نافالني بمادة تنتمي لمجموعة المواد السامة، التي يطلق عليها الغرب "نوفيتشوك" في حوار معنا".

وأعربت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن احتجاجها للسفير الألماني في موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، على خلفية الاتهامات والإنذارات الموجهة لروسيا في ضوء قضية المدون الروسي، أليكسي نافالني، حيث حملت الحكومة الألمانية وحلفاءها في الناتو والاتحاد الأوروبي، المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه السياسة.

وأضاف البيان: "كما تم تجديد المطالبة بالاستجابة الفورية والرد الموضوعي من الجانب الألماني، على خلفية هذه الهستيريا، على الطلب الرسمي الذي قدمته النيابة العامة الروسية بتاريخ 27 آب/أغسطس، بتقديم كل البيانات الطبية، بما فيها التحاليل ونتائج الفحوصات والعينات، بهدف دراستها دراسة شاملة وفحصها من قبل المختصين".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، بعد استدعاء السفير الألماني إلى الوزارة، اليوم: "تم توجيه احتجاج شديد اللهجة للسفير على خلفية الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والإنذارات الموجهة من ألمانيا ضد روسيا على خلفية مرض المواطن الروسي نافالني، وكذلك استغلال برلين للوضع لتشويه سمعة بلادنا على الساحة الدولية".

وتابع البيان: "تم إخبار السفير بأن عدم تقديم البيانات المذكورة أعلاه سيعتبر رفضا من الحكومة الألمانية الكشف عن الحقيقة في إطار تحقيق موضوعي، وتصرفاتها السابقة واللاحقة بشأن نافالني كاستفزاز عدائي جسيم ضد روسيا، محفوف بالعواقب على العلاقات الروسية الألمانية، و تعقيد خطير للوضع الدولي".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه السياسة ستقع على عاتق الحكومة الألمانية وحلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي.