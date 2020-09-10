وسط نشاط غربي متزايد... مقاتلة روسية تعترض طائرتين نرويجيتين حاولتا انتهاك حدود البلاد

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-29" طائرتين تابعتين للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس للتعرف عليهما وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر، قامت قوات السيطرة على المجال الدوي فوق المياه الدولية لبحر بارنتس برصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية".

وتابع البيان: "قامت مقاتلة من طراز ميغ-29 تابعة للقوات الجوية للأسطول الشمالي بالتحليق لاعتراضهما للتعرف عليهما وعدم السماح بانتهاكهما للحدود الروسية".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الطائرتين، وتبين أنهما طائرة دورية من طراز "أوريون" وطائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "فالكون" تتبعان القوات الجوية النرويجية.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، أبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن 7 محاولات انتهاك للمجال الجوي للبلاد –على الأقل- لطائرات نرويجية وبريطانية وأمريكية.

ونجحت المقاتلات الروسية في جميع هذه الحالات في الاعتراض السلمي لهذه الطائرات، ومنعتها من اختراق حدود البلاد، حسبما أفادت البيانات الواردة عن المركز.