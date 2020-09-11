روسيا... تطوير أقمار صناعية تعرض الإعلانات من الفضاء

وقال مؤسس الشركة، أنتون أوسكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا إنتاج قمرين صناعيين سيحلقان إلى الفضاء".

ومن المقرر إطلاقها في عام 2022. الآن هناك خياران، إما سيتم تسليم الأقمار الصناعية إلى محطة الفضاء الدولية وإطلاق رواد الفضاء للأقمار في رحلة طيران أثناء الخروج إلى الفضاء المفتوح، أو إطلاقها في المدار بواسطة مركبة الشحن "بروغريس". نحن نتحدث عن أجهزة صغيرة من نوع "كوبسات" 16يو.

تعتزم الشركة إطلاق أقمار صناعية، مع ضوء ليزر على متنها، إلى المدار لعرض إعلانات من الفضاء. من المخطط أن تكون الأقمار الصناعية قادرة على الاصطفاف في نقوش أو علامات تجارية.

أثناء اختبارات الطيران للأجهزة، سيفهم المطورون معايير الضوء للأقمار الصناعية، على الرغم من أن الاختبارات التي أجريت في الستراتوسفير أكدت رؤية شعاع الليزر من الأرض.