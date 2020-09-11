سيمونيان تتلقى اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلنت رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و RT، مارغريتا سيمونيان، أنها تلقت لقاحا ضد عدوى فيروس كورونا الجديد.

وكتبت في قناة "تلغرام": "بالأمس تلقيت لقاحًا ضد فيروس كورونا. نحن مجموعة كاملة من العاملين في مجال الإعلام المتطوعين نجري اختبارات على أنفسنا. في اليوم الثاني الأمور عادية".

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19، طوره مركز أبحاث "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وتم تسمية اللقاح بـ"سبوتنيك V".

كما أفاد رئيس صندوق الاستثمار، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ أب، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز "غامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.