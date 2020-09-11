رد الجميل.. دعوة أطباء عالجوا مرضى كورونا إلى المسرح الكبير في موسكو

تم تنظيم رحلة لأطباء من منطقة نيجني نوفغورود إلى العاصمة الروسية كجزء من برنامج شكر العاملين الطبيين من مناطق مختلفة من البلاد.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية :"في 12 سبتمبر، سيزور مجموعة من الأطباء والعاملين في المجال الطبي من منطقة نيجني نوفغورود مسرح بولشوي بالعاصمة موسكو وسيتمكن 40 شخصًا ممن شاركوا في مكافحة فيروس كورونا من مشاهدة الباليه في ثلاثة عروض "دون كيشوت".

يشار إلى أن وفد منطقة نيجني نوفغورود ضم أطباء من 12 بلدة، من بينهم اختصاصيو أمراض الرئة وأخصائيي الأمراض المعدية وأخصائيي الإنعاش والتخدير وأطباء القلب والمعالجين والجراحين والممرضات والمساعدين الطبيين لحالات الطوارئ والعديد من العاملين الصحيين الآخرين.

ومن جانبها قالت أولغا غوسييفا، مدير إدارة العلاقات الخارجية في إقليم نوفغورود نيجني: "كجزء من رحلة ليوم واحد إلى موسكو، سيتم تقديم برنامج ثقافي غني لأطبائنا الذين أظهروا بطولة في الكفاح من أجل حياة وصحة مرضى فيروس كورونا. بالإضافة إلى مشاهدة الباليه في المسرح الرئيسي في البلاد، ويتمتع اختصاصيو نيجني نوفغورود بفرصة زيارة متحف بوشكين".