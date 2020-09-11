شركة طيران روسية لا تسمح للمسافرين بالسفر إلى القاهرة دون فحص لكورونا

قالت السكرتيرة الصحفية لشركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، يوليا سبيفاكوفا، للصحفيين، إن الشركة لن تتمكن من السماح للركاب بالسفر إلى القاهرة دون وثيقة تؤكد الفحص السلبي لفيروس كورونا.

استأنفت شركة إيروفلوت الرحلات الجوية من موسكو إلى القاهرة التي توقفت بسبب وباء فيروس كورونا، في 9 سبتمبر.

تلفت شركة إيروفلوت انتباه المسافرين إلى مصر أنه عند دخول القاهرة، يجب أن يكون لدى جميع المواطنين من سن 6 سنوات اختبار سلبي لفيروس كورونا. فترة صلاحيتها 48 ساعة. وقالت سبيفاكوفا "لن تتمكن إيروفلوت من السماح للركاب الذين ليس لديهم الوثيقة ذات الصلة بالسفر الى القاهرة".

أوقفت روسيا، على خلفية وباء فيروس كورونا، الرحلات المنتظمة والمستأجرة مع دول أخرى منذ 27 مارس. كانت الاستثناءات هي رحلات التصدير، وكذلك رحلات الشحن والبريد والصحية والإنسانية والطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود أو تغيير الطاقم على أراضي الاتحاد الروسي والرحلات التي تم تنفيذها وفقًا لقرارات منفصلة للحكومة الروسية.

في 1 أغسطس، استأنفت روسيا الرحلات الجوية إلى أنقرة وإسطنبول التركية، وكذلك إلى المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم السماح بالرحلات إلى تنزانيا، لكن لا توجد مثل هذه الرحلات حتى الآن. تم استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات التركية - أنطاليا وبودروم ودالامان - في 10 أغسطس. استؤنفت الرحلات الجوية إلى سويسرا في 15 أغسطس.

أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وقع على أمر باستئناف الرحلات الجوية الدولية إلى مصر والإمارات وجزر المالديف.