لافروف: روسيا تأمل في أن تفي ألمانيا بالتزاماتها بشأن قضية نافالني

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمل بلاده في أن تفي ألمانيا بالتزاماتها بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأن تتوقف عن الأعمال السخيفة.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بنظيره الصيني، اليوم الجمعة: "آمل أن تتوقف هذه الأعمال السخيفة، وأن تفي ألمانيا بالتزاماتها بناء على الاتفاق مع روسيا...".

وفي وقت سابق، أعلن لافروف، أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن الموقف مع أليكسي نافالني. وفي نفس الوقت روسيا لم تحصل، حتى الآن، من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

هذا وتعرض نافالني، لوعكة صحية مفاجئة بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في تومسك، بعدها نقل إلى عيادة في ألمانيا لتلقي العلاج.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أن نافالني، المتواجد حاليا في مستشفى بألمانيا تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".