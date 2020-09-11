بيسكوف: الحوار بين موسكو ولندن مجمد في جميع الاتجاهات رغم الحاجة له

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحوار بين موسكو ولندن في جميع الاتجاهات مجمد، وما زالت إمكانية استعادته ضئيلة، رغم أن الحاجة لذلك عالية.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت تنوي روسيا إبرام أي اتفاقيات رئيسية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، "الآن بعد أن غيرت بريطانيا وضعها القانوني يجب إعادة بناء العديد من الأطر القانونية. وحتى الآن، لا يسعنا إلا أن نعلن أن الحوار الروسي البريطاني في جميع المجالات تقريبًا في حالة مجمدة، وهو ما يتعارض بالطبع مع المنطق المطلق الذي يملي الحاجة إلى حوار وثيق حتى نتمكن من البدء في بناء إطار قانوني على أساس ثنائي".

وذكر بيسكوف أنه من أجل إحياء الحوار في مختلف المجالات، يجب تأكيد الإرادة السياسية لدى الجانبين.

وأضاف أن "الحوار لم يحدث بإرادتنا ولا بمبادرتنا".