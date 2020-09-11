القرم في التاريخ الروسي... شارك بالاختبار واربح رحلة لشخصين إلى شبه الجزيرة

تجري حكومة جمهورية القرم، بالاشتراك مع رئيس البعثة الدائمة لجمهورية القرم لدى الرئيس الروسي، اختبارًا دوليًا على الإنترنت بعنوان "شبه جزيرة القرم في تاريخ العالم الروسي".

يقام هذا الحدث للمرة الرابعة ويستند إلى الهدف الرئيسي وهو نشر القيم التاريخية والثقافية والطبيعية والوطنية لشبه جزيرة القرم كإقليم روسي بين المواطنين الذين يعيشون خارج روسيا.

ويشار إلى أن لغة الاختبار هي الروسية، حيث ستتكون المسابقة من 20 سؤالا، ومهمة إبداعية عبارة عن مقال واحد، يجب أن يختاره المتسابق من أحد الموضوعات المطروحة على الموقع الرسمي للمسابقة.

ويحصل الفائز على جائزة قيمة وهي تذكرة لشخصين لقضاء إجازة لمدة 7 أيام في شبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى برنامج رحلة غني مع فرصة لزيارة أهم المواقع الثقافية والتاريخية والمعمارية والوطنية والطبيعية في شبه الجزيرة.

والجدير بالذكر أنه سيتم اختيار 3 فائزين، حيث سيتم توزيع الجوائز خلال مؤتمر صحفي، سيتمكنوا من خلاله مشاركة انطباعاتهم عن المسابقة وزيارة شبه جزيرة القرم.