الدفاع الروسية: مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

موسكو سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر، قامت قوات السيطرة على المجال الدوي فوق المياه الدولية لبحر بارنتس برصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية، وقد قامت مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة للقوات الجوية للأسطول الشمالي بالتحليق لاعتراضها والتعرف عليها وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الطائرتين، وتبين أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "فالكون" تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وذكر مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي قبل أيام بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الدولية الروسية فوق المياه المحايدة بحر بارنتس.