مطور لقاح "سبوتنيك –V" يوضح سبب تباين الاستجابة للقاح بين شخص وآخر

صرح دينيس لوغونوف، نائب المدير العام لمركز "غامالي" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن ذروة الاستجابة المناعية بعد التطعيم لدى كل شخص يتم تحديدها حسب العمر والخصائص الفردية للجسم.

وقال لوغونوف: "يمكن لشخص ما في اليوم الحادي والعشرين بعد التطعيم الأول أن يعطي استجابة جيدة جدا. لدينا 100% من المتطوعين استجابوا للتطعيم وفقًا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية. وبدأت الاستجابة المناعية للأشخاص عموما بعد اليوم الثامن والعشرين، وقد تأتي الذروة في اليوم الحادي والثلاثين أو الثاني والأربعين"، بحسب ما ذكر موقع "Business FM ".

وأكد لوغونوف أنه لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في التجارب السريرية، تم تشكيل الأجسام المضادة الواقية في موعد لا يتجاوز هذه المدة.

وقال: "الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحمى والألم في مكان الحقن والصداع، وبعض المظاهر النادرة لفرط الحساسية المتأخر، كان هذا هو الحال مع أحد المتطوعين".

وأضاف: "أنا شخص كبير نوعا ما، وأنا بالفعل في الأربعينيات من عمري. وفي تجربتنا وجدنا مؤشر كتلة جسم مرتفع إلى حد ما، والجدير بالذكر، تلك العوامل جعلت الآثار الجانبية أقل".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي عام 1957.