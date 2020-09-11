محادثة بين وزيري الخارجية الروسي والمغربي

وتندرج هذه المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة القائمة بين المغرب وروسيا، التي تم إبرامها خلال الزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى موسكو في مارس/آذار 2016، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المغربية.
وخلال هذه المباحثات الهاتفية، نوه الوزيران بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية، المقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 في موسكو، وأيضا الاستعدادات للزيارة الرسمية التي سيقوم بها بوريطة إلى روسيا.
وتناول الوزيران أيضا القضية الليبية وآخر المستجدات المتعلقة بها، في ضوء نتائج الحوار الليبي الذي استضافه المغرب بمدينة بوزنيقة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
كما تطرقت هذه المناقشات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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