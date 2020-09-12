موسكو تعرب عن قلقها إزاء نية السلطات الأمريكية نقل المواطن الروسي ياروشينكو إلى سجن آخر

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، عن قلق بلاده إزاء نية السلطات الأمريكية نقل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية، إلى سجن آخر.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "أرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية تطلب فيها عدم نقل ياروشينكو إلى سجن آخر".

ولفت السفير إلى أن نقل ياروشينكو إلى سجن آخر قد يؤثر بشكل سلبي على صحته الجسدية والعقلية.

وأضاف السفير: "بالطبع نحن قلقون من مثل هذا القرار من قبل السلطات الأمريكية. علاوة على ذلك، السفارة لا تعرف اسم ونوع ونظام السجن الذي يخططون لنقل مواطننا إليه. مع الأخذ في الاعتبار الأمراض المزمنة التي يعاني منها ياروشينكو، نعتقد أن تغيير مكان قضاء العقوبة يمكن أن يؤثر سلبا على حالته الصحية الجسدية والنفسية".

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010. وفي عام 2016 رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن.

وقبل ذلك قضى ياروشينكو فترة احتجاز في سجن "فورت ديكس" بولاية نيوجيرسي