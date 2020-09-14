وزير: روسيا ستبقى دولة مفتوحة للجميع في مجال الرياضة

على سبيل المثال، لم أشعر باستراحة أو تغيير في جدول العمل. ببساطة تم تخصيص مزيد من الوقت لتحليل العمل للفترة السابقة، والعمل على المستندات، وتعديل الجدول الزمني الموحد. لقد أجرينا مؤتمرات الفيديو بانتظام مع المناطق والاتحادات، ولأول مرة في التاريخ، عقدنا مجموعة من الوزارة في وضع مؤتمرات الفيديو.

وعملنا أيضًا على استراتيجية لتطوير الرياضة حتى عام 2030. الآن هي فترة مهمة للغاية، حيث أن مناطق مختلفة تخرج من الوباء بديناميات مختلفة، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. كان لا بد من إلغاء أو تأجيل بعض المسابقات الكبرى: سبارتاكياد، وألعاب رابطة الدول المستقلة، وألعاب البريكس، وبعض البطولات.

- منذ أن ذكرت كرة القدم. استؤنفت البطولة الروسية منتصف الصيف وكان الحد الأقصى لعدد المتفرجين يقتصر على 10% من سعة الملعب. الآن تم رفع هذا الرقم إلى 30%.هل يجب أن نقلق من حدوث خطأ ما وأن الموسم في خطر؟

- لم يكونوا قلقين عبثا. لقد كانت تجربة صعبة، كانت هناك شكوك - للبدء أو عدم البدء. وحتى مع استئناف الموسم، كان هناك الكثير من الانتقادات. أعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوة جادة، فقد تم العمل الجماعي بشكل جيد مع الحكومة، والكيانات المكونة، والاتحاد الروسي لكرة القدم والأندية ،روس سبورت. ساعد هذا في فهم أنه فقط من خلال التفاعل والحوار يمكن العثور على الحلول الصحيحة. ثم وضعنا هذه التجربة وأوصينا باستخدامها في الرياضات الجماعية الأخرى، أولاً وقبل كل شيء، الهوكي والرجبي وكرة اليد. إلى حد ما، ساعدت حالة الطوارئ في النظر إلى بعض الأشياء من زاوية مختلفة. والأهم من ذلك، أن آلية التفاعل بين الاتحادات والوزارات والمناطق أصبحت أكثر كفاءة. ولمتابعة النص كامل للمقابلة يمكن تتبع الرابط التالي https://rsport.ria.ru/20200914/matytsin-1577198693.html