وزير: روسيا ستبقى دولة مفتوحة للجميع في مجال الرياضة

أدلى وزير الرياضة أوليغ ماتيتسين الروسي بتصريحات بعد قيامه بعدة رحلات عمل إلى مناطق روسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زيارة بيروبيدجان وخاباروفسك وقازان وإيركوتسك. وفي مقابلة مع مراسل ريا نوفستي سيرغي أستاخوف، تحدث من خلالها عن الوضع في قطاع الرياضة خارج موسكو وسان بطرسبورغ، وتحدث عن استئناف بطولات كرة القدم والهوكي، وتطرق أيضًا إلى إمكانية إبرام عقود محتملة في التزلج على الجليد.
أوليغ فاسيليفيتش، نحن نخرج تدريجياً من الوباء ونعود إلى الحياة الطبيعية. كيف تعمل وزارة الرياضة اليوم وهل عادت إلى حجم العمل بنسبة ــ 100%؟© Sputnik . Aleksey Nikolskyi16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.
ــ لقد عملنا دون توقف. تم نقل بعض الموظفين إلى الوضع عن بعد، وتم تقليل حجم العمل نفسه بشكل طفيف. لم يتم رفع القيود بالكامل بعد، لقد بدأنا العمل بنشاط مع الاتحاد الروسي لكرة القدم لاستئناف بطولة البلاد، والتعاون مع روسبورت، وتطوير قواعد إقامة المسابقات. ارتبط جانب كبير من العمل بدخول وخروج الرياضيين للمشاركة في المسابقات خارج روسيا الاتحادية وعلى أراضيها.
على سبيل المثال، لم أشعر باستراحة أو تغيير في جدول العمل. ببساطة تم تخصيص مزيد من الوقت لتحليل العمل للفترة السابقة، والعمل على المستندات، وتعديل الجدول الزمني الموحد. لقد أجرينا مؤتمرات الفيديو بانتظام مع المناطق والاتحادات، ولأول مرة في التاريخ، عقدنا مجموعة من الوزارة في وضع مؤتمرات الفيديو.
وعملنا أيضًا على استراتيجية لتطوير الرياضة حتى عام 2030. الآن هي فترة مهمة للغاية، حيث أن مناطق مختلفة تخرج من الوباء بديناميات مختلفة، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. كان لا بد من إلغاء أو تأجيل بعض المسابقات الكبرى: سبارتاكياد، وألعاب رابطة الدول المستقلة، وألعاب البريكس، وبعض البطولات.
- منذ أن ذكرت كرة القدم. استؤنفت البطولة الروسية منتصف الصيف وكان الحد الأقصى لعدد المتفرجين يقتصر على 10% من سعة الملعب. الآن تم رفع هذا الرقم إلى 30%.هل يجب أن نقلق من حدوث خطأ ما وأن الموسم في خطر؟
- لم يكونوا قلقين عبثا. لقد كانت تجربة صعبة، كانت هناك شكوك - للبدء أو عدم البدء. وحتى مع استئناف الموسم، كان هناك الكثير من الانتقادات. أعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوة جادة، فقد تم العمل الجماعي بشكل جيد مع الحكومة، والكيانات المكونة، والاتحاد الروسي لكرة القدم والأندية ،روس سبورت. ساعد هذا في فهم أنه فقط من خلال التفاعل والحوار يمكن العثور على الحلول الصحيحة. ثم وضعنا هذه التجربة وأوصينا باستخدامها في الرياضات الجماعية الأخرى، أولاً وقبل كل شيء، الهوكي والرجبي وكرة اليد. إلى حد ما، ساعدت حالة الطوارئ في النظر إلى بعض الأشياء من زاوية مختلفة. والأهم من ذلك، أن آلية التفاعل بين الاتحادات والوزارات والمناطق أصبحت أكثر كفاءة. ولمتابعة النص كامل للمقابلة يمكن تتبع الرابط التالي https://rsport.ria.ru/20200914/matytsin-1577198693.html
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