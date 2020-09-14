تسجيل
12:08 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    وزير: روسيا ستبقى دولة مفتوحة للجميع في مجال الرياضة

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1046536258_0:0:3106:1748_1200x675_80_0_0_eba58a0bab7d9712ac581684e2726465.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202009141046536215-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/

    أوليغ ماتيتسين: بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية ستبقى روسيا مفتوحة للجميع

    أدلى وزير الرياضة أوليغ ماتيتسين الروسي بتصريحات بعد قيامه بعدة رحلات عمل إلى مناطق روسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زيارة بيروبيدجان وخاباروفسك وقازان وإيركوتسك. وفي مقابلة مع مراسل ريا نوفستي سيرغي أستاخوف، تحدث من خلالها عن الوضع في قطاع الرياضة خارج موسكو وسان بطرسبورغ، وتحدث عن استئناف بطولات كرة القدم والهوكي، وتطرق أيضًا إلى إمكانية إبرام عقود محتملة في التزلج على الجليد.
    16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.
     أوليغ فاسيليفيتش، نحن نخرج تدريجياً من الوباء ونعود إلى الحياة الطبيعية. كيف تعمل وزارة الرياضة اليوم وهل عادت إلى حجم العمل بنسبة ــ 100%؟
    ــ لقد عملنا دون توقف. تم نقل بعض الموظفين إلى الوضع عن بعد، وتم تقليل حجم العمل نفسه بشكل طفيف. لم يتم رفع القيود بالكامل بعد، لقد بدأنا  العمل بنشاط مع الاتحاد الروسي لكرة القدم لاستئناف بطولة البلاد، والتعاون مع روسبورت، وتطوير قواعد إقامة المسابقات. ارتبط جانب كبير من العمل بدخول وخروج الرياضيين للمشاركة في المسابقات خارج روسيا الاتحادية وعلى أراضيها.

    على سبيل المثال، لم أشعر باستراحة أو تغيير في جدول العمل. ببساطة تم تخصيص مزيد من الوقت لتحليل العمل للفترة السابقة، والعمل على المستندات، وتعديل الجدول الزمني الموحد. لقد أجرينا مؤتمرات الفيديو بانتظام مع المناطق والاتحادات، ولأول مرة في التاريخ، عقدنا مجموعة من الوزارة في وضع مؤتمرات الفيديو.

    وعملنا أيضًا على استراتيجية لتطوير الرياضة حتى عام 2030. الآن هي فترة مهمة للغاية، حيث أن مناطق مختلفة تخرج من الوباء بديناميات مختلفة، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار. كان لا بد من إلغاء أو تأجيل بعض المسابقات الكبرى: سبارتاكياد، وألعاب رابطة الدول المستقلة، وألعاب البريكس، وبعض البطولات.

    - منذ أن ذكرت كرة القدم. استؤنفت البطولة الروسية منتصف الصيف وكان الحد الأقصى لعدد المتفرجين يقتصر على 10% من سعة الملعب. الآن تم رفع هذا الرقم إلى 30%.هل يجب أن نقلق من حدوث خطأ ما وأن الموسم في خطر؟

    - لم يكونوا قلقين عبثا. لقد كانت تجربة صعبة، كانت هناك شكوك - للبدء أو عدم البدء. وحتى مع استئناف الموسم، كان هناك الكثير من الانتقادات. أعتقد أنه قد تم اتخاذ خطوة جادة، فقد تم العمل الجماعي بشكل جيد مع الحكومة، والكيانات المكونة، والاتحاد الروسي لكرة القدم والأندية ،روس سبورت. ساعد هذا في فهم أنه فقط من خلال التفاعل والحوار يمكن العثور على الحلول الصحيحة. ثم وضعنا هذه التجربة وأوصينا باستخدامها في الرياضات الجماعية الأخرى، أولاً وقبل كل شيء، الهوكي والرجبي وكرة اليد. إلى حد ما، ساعدت حالة الطوارئ في النظر إلى بعض الأشياء من زاوية مختلفة. والأهم من ذلك، أن آلية التفاعل بين الاتحادات والوزارات والمناطق أصبحت أكثر كفاءة. ولمتابعة النص كامل للمقابلة يمكن تتبع الرابط التالي https://rsport.ria.ru/20200914/matytsin-1577198693.html

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مضيفة طيران الخطوط الجوية التايلاندية أثناء خدمة زوار مطعم على متن طائرة في بانكوك، 10 سبتمبر 2020
    "دجاج أو لحم بقر"... افتتاح مطعم طائرة الخطوط الجوية التايلندية
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك