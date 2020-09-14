هاوي اتصالات لاسلكية روسي يلتقط إشارات سرية من المدار

التقط هاوي الاتصالات اللاسلكية، الروسي دميتري باشكوف، إشارت إرسال بيانات من جسم سري تركته مركبة فضائية صينية في مدار قريب من الأرض، والتي نفذت رحلة تجريبية في أوائل أيلول / سبتمبر.

وقال باشكوف لوكالة "سبوتينك"، اليوم الاثنين: "بدأت في البحث عن إشارات من الجهاز في جميع النطاقات الممكنة. والآن، بعد 7 أيام، أعطاني نظام البحث التلقائي إشعارًا باكتشاف إشارتين غير محددتين من جسم تم إطلاقه في مداريّ طيران مختلفين".

وأوضح باشكوف أنه قام بتتبع الجسم مرة أخرى واكتشف وجود نقل بيانات بتردد 2280000 ميغاهرتز وعرض قناة يبلغ 4000 كيلو هرتز.

وقال: "الإشارة مستقرة، وإن كانت في بعض الأحيان تصل بشكل متقطع. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نستنتج أن الجسم قد يكون لديه نظام استقرار، وهو متأصل في القمر الصناعي. وستظهر المزيد من الملاحظات هذا".

ونشر باشكوف بيانات إضافية على موقعه على الإنترنت.

يذكر أنه تم إطلاق مركبة فضاء صينية قابلة لإعادة الاستخدام في شمال غرب الصين في 5 أيلول / سبتمبر الجاري، في مركز "جيوشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية بمساعدة الصاروخ الحامل "لونج مارش2- إف".