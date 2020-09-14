لجنة الانتخابات الروسية: تم تسجيل الحد الأدنى من الانتهاكات في انتخابات هذا العام

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إنه تم تسجيل الحد الأدنى من الانتهاكات في الانتخابات المحلية والإقليمية في 41 منطقة.

وقالت بامفيلوفا، اليوم الاثنين:"وفقا للنتائج الأولية، هناك انتهاكات قليلة جدا. أقل من أي وقت مضى. كانت الحملة الانتخابية هادئة للغاية بشكل عام".

وأضافت: "بطبيعة الحال، عندما يتم إلغاء نتائج تصويتنا أو إعلان عدم صلاحية جزء من بطاقات الاقتراع، فإن هذا يشير فقط إلى أننا أكثر صرامة في التعامل مع موثوقية النتيجة ووضوحها وحرية التعبير".

وتوجه الناخبون، أمس الأحد، إلى مراكز التصويت في اليوم الرئيسي من الانتخابات التي جرت هذا العام على مدار ثلاثة أيام تفاديا لانتشار فيروس كورونا، حيث تمكن الراغبون خلال اليومين الأولين منها من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت.

وشمل "يوم التصويت الموحد" 83 إقليما أي جميع الأقاليم الروسية باستثناء جمهورية قبردين بلقار ومدينة بطرسبورغ، ليتم بناء على نتائجها انتخاب أكثر من 78 ألف نائبا عبر البلاد.

وجرت في 4 كيانات هي جمهورية تتارستان، ومقاطعات كورسك وبينزا وياروسلافل انتخابات إضافية لاختيار ممثليها لمجلس "الدوما" الروسي.

كما أجريت انتخابات أعضاء المجالس النيابية في 11 إقليما، والانتخابات المباشرة لاختيار الحكام في 18 إقليما.

ومن جانبها، أعلنت منظمة "غولوس" المستقلة للرقابة على الانتخابات في روسيا، أنها تلقت 1600 بلاغ عن انتهاكات، بينها بسيطة وكبيرة، بما فيها "اعتداءات جسدية على رؤساء اللجان الانتخابية والمراقبين".