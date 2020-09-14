السماح للطلاب الأجانب الجدد بدخول روسيا الاتحادية في سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم والعلوم في روسيا الاتحادية أن طلاب السنة الأولى الأجانب سيتمكنون من دخول روسيا في سبتمبر/أيلول.

في وقت سابق، قال فاليري فالكوف رئيس وزارة التعليم والعلوم في روسيا الاتحادية، إنه لم يتم التخطيط لفرض قيود على عدد الطلاب في الفصول الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

أوضح فاليري فالكوف: "سنوفر في سبتمبر فرصة للطلاب الجدد لدخول روسيا الاتحادية وفقًا لخوارزمية محددة، وهذا فقط من تلك البلدان التي ستفتح أبوابها، وفي بداية العام الدراسي"، وتابع قائلا لم يكن لدى وزارة التعليم والعلوم حل جاهز بشأن هذه القضية سابقا.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاختصاصيين شددوا على أهمية استخدام إجراءات الوقاية الشخصية، ولفت إلى أن بعض الجامعات وضعت بشكل مؤقت معايير لعدد الطلاب اللازم تواجدهم في الفصول الدراسية.



