بعد بلاغ بوجود متفجرات...حملة تفتيش لمتاجر"أشان" في العاصمة موسكو وضواحيها

تجري قوات الأمن حملة تفتيش واسعة في متاجر"أشان" في العاصمة موسكو وضواحيها بعد وصول بلاغات بوجود متفجرات داخلها.

وقال ممثل عن خدمة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "وصلت مكالمات مع تهديدات" تفجير" جميع متاجر "أشان" في موسكو وضواحيها."

وأضاف أن المختصين من الدوائر ذات الصلة يقومون بفحص جميع المتاجر.

استمرت موجة "التهديد بالتفجير" مختلف مدن روسيا منذ نهاية العام الماضي وأثرت على المحاكم ومراكز التسوق ومحطات المترو والطائرات والمدارس وكذلك المؤسسات الطبية مؤخرًا. لم يتم تأكيد التهديدات.